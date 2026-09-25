Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçının oltasına yaklaşık 30 kiloluk turna takıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçının oltasına yaklaşık 30 kiloluk turna takıldı

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Elazığ\'da Keban Baraj Gölü\'nde balıkçının oltasına yaklaşık 30 kiloluk turna takıldı
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı. Büyük balıkla zorlu bir mücadele yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekti; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Baraj gölünde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçının oltasına yaklaşık 30 kiloluk turna takıldı - Son Dakika
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