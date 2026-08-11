Elazığ\'da Kırsal Yangın

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına ilçe itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılımını sürdüren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.