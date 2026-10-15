Elazığ\'da rüzgarın devirdiği ağaç, Fırat Üniversitesi kampüsünde aracın üzerine düştü

Elazığ'da şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaç, hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bir ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine devrildi. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye belediye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.