Elazığ'da toplu taşıma seferlerine maç düzenlenmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da toplu taşıma seferlerine maç düzenlenmesi

Elazığ\'da toplu taşıma seferlerine maç düzenlenmesi
04.05.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor'un Adana 01 Futbol Kulübü ile oynayacağı play-off mücadelesi öncesinde Elazığ Belediyesi, taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için toplu taşıma seferlerinde özel düzenlemeler yaptı.

Seza Çimento Elazığspor'un Adana 01 Futbol Kulübü ile oynayacağı play-off mücadelesi öncesinde Elazığ Belediyesi, taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için toplu taşıma seferlerinde özel düzenlemeler yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'un 2. turunda Seza Çimento Elazığspor, evinde Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İlk karşılaşmayı 4-2 kazanan bordo-beyazlılar rakibini bu akşam saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. Kritik mücadele için biletler tükenirken, Elazığ Belediyesi de taraftarların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler gerçekleştirdi.

Buna göre, Sarıçubuk TOKİ, Gümüşkavak, Aksaray TOKİ, Yeniköy, Siteler, Karşıyaka, Abdullahpaşa üst yol, Abdullahpaşa, Abdullahpaşa Çevre Yolu, Zafran, Doğukent, Bahçelievler, Çaydaçıra, Yemişlik, Galericiler, Ulukent ve Güneykent güzergahlarında seferler saat 00.00'a kadar devam edecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan ek düzenlemelerle söz konusu hatlarda saat 23.00 seferlerinden sonra saat başı olarak saat 00.00'a kadar seferlerin sürdürüleceği, böylece taraftarların ulaşımının daha güvenli ve konforlu şekilde sağlanacağı vurgulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da toplu taşıma seferlerine maç düzenlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:58
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
09:20
İran’dan Trump’ın Özgürlük Projesi’ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:43:37. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da toplu taşıma seferlerine maç düzenlenmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.