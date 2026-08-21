Elazığ'da Yarım Ay Görsel Şöleni
Elazığ'da yükselen yarım ay, gökyüzünde eşsiz manzaralar ve keyifli anlar sundu.
Elazığ'da geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.
Gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselen yarım ay, Elazığ semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayın parlaklığı ve gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekerken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Geceyi aydınlatan yarım ay, kentte gökyüzünü izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Elazığ semalarında oluşan manzara, fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler sundu.
Kaynak: İHA
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