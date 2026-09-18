Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
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Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

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Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması'nda 5 buzağı jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren yetiştiricilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından para ve yem desteği ödülü verildi.

6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda buzağı güzellik yarışmasında dereye giren üreticilere ödülleri verildi.

Elazığ'da düzenlenen 6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, buzağı güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptı. Yetiştiricilerin özenle büyüttüğü buzağıların yarıştığı etkinlikte dereceye girenler belli oldu. Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması'nda 5 buzağı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinci Yolçatı köyünden Hilmi Barış'a ait 'Yaz Gülü' 2'nci Güntaşı köyünden İsmail Akbay'a ait 'Ceviz' 3'üncü Hicret Mahallesi'nden Mehmet Emin Maybasan'a ait 'Pınar' 4'üncü Şahinkaya köyünden Muzaffer Sözlü'ye ait 'Boncuk' ve 5inci Ulukent Mahallesi'nden İbadullah Yıldırım'a ait 'Kiraz' oldu.

Dereceye giren yetiştiricilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, dördüncü ve beşinciye ise bin TL ödül verildi. Ayrıca yetiştiricilere yem desteğinde bulunuldu. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ tarafından da dereceye girenlere ilave ödül verildi. Buna göre birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncü, dördüncü ve beşinciye ise 2'şer bin TL ödül takdim edildi.

Fuarın ilgi gören etkinliklerinden biri olan yarışma, yetiştiricilerin hayvanlarına gösterdiği emek ve özeni ortaya koyarken, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA
Güzellik YarışmasıElazığTarımÇevreSon Dakika

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