Elazığ Palu\'da koruma altındaki dağ keçileri dronla görüntülendi

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi eteklerinde dronla görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi eteklerinde görüntülendi. Murat Nehri manzarası eşliğinde görülen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.