Elazığ Ticaret Borsası\'nın Hedefleri

Elazığ'ın üretim, istihdam ve ihracat alanında daha güçlü bir noktaya ulaşması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak her projede aktif rol almaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen 82. Genel Kurul Programı'na katılan Elazığ Ticaret Borsası heyeti, iş dünyasının nabzının tutulduğu önemli temaslarda bulundu. İki gün süren programa Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut, Meclis Üyesi ve Genel Kurul Delegesi Ekrem Sis ve Genel Sekreter Murat Çiçek katılım sağladı. Genel kurul kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerine ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilirken, yerel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program boyunca ülke ekonomisi, reel sektörün mevcut durumu ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Oda ve borsaların yürüttüğü çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin ele alındığı toplantılarda, sektörlerde yaşanan gelişmeler ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Başkan Dumandağ, "TOBB 82. Genel Kurulu, ülkemizin dört bir yanından gelen oda ve borsa temsilcilerinin bir araya gelerek ortak akıl doğrultusunda değerlendirmelerde bulunduğu çok önemli bir organizasyon oldu. Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında hem ülke ekonomisinin mevcut durumu hem de reel sektörün beklentileri detaylı şekilde ele alındı. Elazığ Ticaret Borsası olarak bizler de şehrimizin üretim gücünü, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini, coğrafi işaretli ürünlerini ve yatırım imkanlarını her platformda anlatmaya devam ediyoruz. Yerel değerlerimizin korunması, markalaşması ve ulusal ölçekte daha güçlü bir şekilde tanıtılması adına yürütülen çalışmaları son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle üreticilerimizin, yatırımcılarımızın ve iş dünyamızın taleplerini ilgili platformlarda dile getirerek çözüm odaklı istişarelerde bulunma fırsatı yakaladık. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Elazığ'ın ekonomik gelişimine katkı sunacak projeler ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Elazığ'ın üretim, istihdam ve ihracat alanında daha güçlü bir noktaya ulaşması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak her projede aktif rol almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ