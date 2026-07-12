Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaş belediyede çalışan bir işçi temizlik yaparken, yere atılan çöplere tepki gösterdi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaş, belediyede çalışan bir temizlik personeli parkta yere atılan çekirdek ve izmaritleri temizlerken yere çöp atanları eleştirdi. Çekirdek kabuklarının yere atılmasına "Temizlik imandan gelir" diyerek tepki gösteren vatandaş, sitem ettiği anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA
Son Dakika › Çevre › Elmadağ'da bir vatandaş yere atılan çöplere tepki gösterdi - Son Dakika
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