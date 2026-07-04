Emekliliğini renk renk çiçek bahçesine dönüştürdü

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan emekli Recep Fidan, yıllar içinde büyük emek vererek oluşturduğu ve 100'ün üzerinde çiçek türünü barındıran bahçesiyle adeta mahalleyi açık hava serasına çevirdi.

Avrupa'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiği tohum ve fidanları tek tek yetiştiren Fidan, evinin önünü rengarenk çiçeklerle donatarak hem görsel bir şölen oluşturdu hem de mahalleye estetik bir değer kattı. Çiçek yetiştiriciliğini hobi olarak sürdüren Fidan, bu uğraşıyı zamanla ekonomik bir değere de dönüştürdü.

Fenk Mahallesi'nde vatandaşların da ilgisini çeken bahçe, doğayla iç içe yaşamın ve üretkenliğin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Mahalleye yaptığı katkılar nedeniyle ziyaret edilen Fidan'ın çiçek bahçesi, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul tarafından da incelendi. Bahçedeki çalışmaları yerinde gören Kul, Fidan'dan üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kul, ortaya çıkan eserin sabır, emek ve doğa sevgisinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Avrupa'dan ve ülkemizin farklı bölgelerinden temin ettiği tohum ve fidanlarla oluşturduğu bu bahçe, mahallemize ayrı bir güzellik katıyor. Üreten ve yaşadığı çevreye değer katan hemşehrilerimiz ilçemizin en önemli zenginliğidir" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çiçek yetiştiriciliğiyle ilgilenen Recep Fidan ise doğayla iç içe olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyleyerek, çiçek sevgisini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini dile getirdi. - SAMSUN