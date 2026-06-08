Akçadağ'da Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Akçadağ'da Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor

Akçadağ\'da Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor
08.06.2026 22:41  Güncelleme: 22:44
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konut, yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı devam ediyor. Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin modern ve güvenli şekilde yeniden inşa edildiğini belirtti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde kalıcı konutların yanı sıra yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Deprem sonrası başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında Akçadağ'da kalıcı konutların yapımı sürerken, ilçenin genel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da Emlak Konut tarafından yürütülüyor. İlçe merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlayan ekipler, depremden etkilenen altyapının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun mesai harcıyor. Yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ile çevre düzenleme çalışmalarının eş zamanlı sürdüğü ilçede, yeni yaşam alanlarının modern ve güvenli bir şekilde oluşturulması hedefleniyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yaptığı açıklamada yeniden inşa sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Deprem sonrası Akçadağ'ın çehresinin değiştiğini ifade eden Ulutaş, "6 Şubat depremlerinin ardından ilçemizde başlatılan yeniden inşa ve ihya çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kalıcı konutlarımız yükselirken altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarımız da eş zamanlı olarak devam ediyor. Yeni bir Akçadağ inşa ediliyor. İlçemizi daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Ulutaş, Akçadağ'da yürütülen çalışmalara sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ilçedeki konut, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yürüten Emlak Konut yetkililerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Belediye, Akçadağ, Malatya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçadağ'da Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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