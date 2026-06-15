Enez Sahilinde Su Birikintisi Tepkisi - Son Dakika
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Enez Sahilinde Su Birikintisi Tepkisi

Enez Sahilinde Su Birikintisi Tepkisi
15.06.2026 11:21
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Enez sahilinde parke taşlarının ayarları yetersiz, su birikintileri ve çamur sorun oluyor.

Edirne'nin Enez ilçesi sahil kesiminde parke taşlarının kot ve terazi ayarlarının yetersiz olması sebebiyle oluşan su birikintileri ve çamur, vatandaşlar ile tatilcilerin tepkisine neden oluyor. Bu duruma isyan eden vatandaşlar en kısa sürede çözüm istiyor.

Enez sahil bölgesinde özellikle yağışların ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Yollarda bulunan parke taşlarının terazi ve eğim ayarlarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyerek gölet görünümünde birikintiler oluşturuyor.

Yağış sonrası oluşan çamurlu alanlardan geçen araçların çevreye çamur sıçrattığını belirten vatandaşlar, durumun hem yayalar hem de iş yerleri açısından mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. Sahilde faaliyet gösteren büyük marketlerin önünde oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar, marketlere giriş çıkışta zorluk yaşadığını belirtti.

Çözüm bekleniyor

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgeye gelen tatilciler de toz ve çamur sorunundan şikayetçi olduklarını dile getirerek, sorunun çözülmesini istedi. Vatandaşlar, özellikle yoğun kullanılan sahil bölgesinde gerekli altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılmasını talep etti.

Tatilciler ve esnaf yaşanan sorunun turizm sezonunda ilçenin görüntüsünü olumsuz etkilediğini savundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Enez Sahilinde Su Birikintisi Tepkisi - Son Dakika

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