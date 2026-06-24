Erbaa\'da Kazım Karabekir Caddesi iki gün trafiğe kapandı

Erbaa Belediyesi tarafından altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümü, sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışmaları kapsamında caddenin Yavuz Selim Ortaokulu'ndan başlayarak Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ve Küçük Sanayi Sitesi girişine kadar uzanan bölümünün 24-25 Haziran tarihlerinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kazım Karabekir Caddesi'nin yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağı ve trafiğe açılacağı belirtildi. Yetkililer, çalışma süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. - TOKAT