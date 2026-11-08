Erciş’te yağmurla yollar göle döndü - Son Dakika
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Erciş’te yağmurla yollar göle döndü

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Erciş’te yağmurla yollar göle döndü
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Erciş’te yağmurla yollar göle döndü
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Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erciş'te meteorolojinin uyarıları sonrasında günlerdir yağan yağmur şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, birçok nokta ise adeta göle döndü. Birkaç gündür gece ve gündüz yağan yağmur nedeniyle şehir merkezinde biriken sulardan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi acil girişi önünde bulanan cadde adeta göle dönerken, sulardan dolayı vatandaşlar hastaneye gidip gelirken çok zor anlar yaşadı. Hastaneden dönerken sudan geçmek zorunda kalan Emre Dursun, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA
ÇevreErcişVanSon Dakika

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