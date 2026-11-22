Balıkesir'in Erdek ilçesinde eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan 18 kamyon molozun Düzler Sahili'nde denize yaklaşık 3 metre mesafede, doğrudan kumsala dökülmesi tepki çekti. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın yol dolgusu için 5-6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıklaması, çevre kirliliği tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Şimdi kamuoyu, sahile moloz dökülmesine hangi gerekçeyle izin verildiğinin yanıtını bekliyor.

Erdek Belediyesi binasının karşısındaki eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan yaklaşık 18 kamyon inşaat atığının Düzler Sahili'ne boşaltıldığı ortaya çıktı. Denize yalnızca 3 metre mesafede, doğrudan kumların üzerine dökülen molozların içerisinde inşaat demiri, çok sayıda çivi, cam, PVC ve pis su gideri boruları, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, eski tip tuğla, fayans ve çimento atıklarının bulunması çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

Olayın gündeme gelmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında ayrı ayrı cezai işlem uygulayacağı öğrenildi. Yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın Bursa merkezli olduğu iddia edildi.

Belediye başkanı talimat verdiğini doğruladı

İHA muhabirinin ulaştığı Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye 5 veya 6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıkladı. Karışık, firmanın belirlenen miktardan fazla moloz döktüğünü ve fazlalığın kaldırılacağını söyledi.

Ancak bu açıklama, tartışmaları sona erdirmek yerine yeni soruları gündeme getirdi. Sorunun yalnızca firmanın 18 kamyon moloz dökmesiyle sınırlı olmadığı, denize birkaç metre mesafedeki kumsala baştan itibaren moloz dökülmesinin planlanmasının da açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendiriliyor.

Muhtarın açıklaması belediyenin bilgisini doğruladı

Yukarıyapıcı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek de yaptığı açıklamada, Erdek Belediyesi Fen İşleri görevlilerinden molozların bozuk yolların altına serileceği ve üzerinin mıcırla kaplanacağı bilgisini aldığını belirtti. Yüksek, 18 kamyon molozun fazla olduğunu ve içerisinde demir, çivi, cam ile plastik atıklar bulunduğunu söyledi.

Molozun üzerini mıcırla kapatmak çözüm değil

İnşaat demiri, çivi, PVC boru, cam, ahşap, köpük ve yalıtım malzemeleri gibi ayrıştırılması gereken atıkların bulunduğu moloz yığınının yol dolgusunda kullanılmak istenmesi, uygulamanın teknik uygunluğunu tartışmaya açtı.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının yol dolgusunda kullanılabilmesi için ayrıştırılması, işlenmesi ve gerekli teknik şartları karşılaması gerekiyor. Sahile dökülen karışık moloz yığınının mevcut haliyle doğrudan yol dolgusunda kullanılmaya uygun olmadığı değerlendiriliyor.

İçerisinde çivi, demir, plastik ve yalıtım atıkları bulunan bir yığının üzerinin mıcırla kapatılması, bu malzemeleri kendiliğinden yol dolgusu için uygun hale getirmiyor. Kumsalın inşaat atıklarıyla doldurulmasının hangi teknik rapora dayandığı ise henüz açıklanmadı.

Asbest analizi gündemde

Yıkılan binadan çıkan eski yapı ve yalıtım malzemeleri, asbest incelemesi yapılıp yapılmadığı konusunu da gündeme taşıdı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yıkım öncesinde asbest envanteri hazırlanması gerekiyor. Ancak söz konusu binanın asbest raporuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Atıkların asbest içerip içermediği ise yalnızca laboratuvar analiziyle belirlenebiliyor.

Asbest ihtimalinin araştırılması ve atıkların içeriğinin netleştirilmesi, malzemelerin yol dolgusunda kullanılmasının güvenliği açısından önem taşıyor.

Fazla moloz kaldırılacak, ilk 5-6 kamyonun durumu belirsiz

Belediye Başkanı Karışık'ın fazla molozların kaldırılacağını açıklaması, sahilin tamamen temizlenip temizlenmeyeceği konusunu yanıtsız bıraktı. Yıkım alanındaki binadan 50-60 kamyon daha moloz çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu atıkların nereye taşınacağı da henüz bilinmiyor.

Şimdi gözler Erdek Belediyesi'nde. Denize yalnızca 3 metre mesafedeki kumsala dökülen atıkların tamamının kaldırılması ve sahilin eski haline getirilmesi beklenirken, belediye başkanının talimat verdiği ilk 5-6 kamyon molozun akıbeti belirsizliğini koruyor. Çevre kirliliğinin yalnızca dökülen kamyon sayısıyla değerlendirilmesi yeterli görülmüyor. 18 kamyon molozun çevre açısından oluşturduğu risk, miktarın 5-6 kamyona düşürülmesiyle kendiliğinden ortadan kalkmıyor.

Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, sorumluların belirlenmesi ve sahildeki çevre kirliliğinin giderilmesi için yürütülen çalışmaların sonuçları bekleniyor.