Erdek\'te zeytin üreticileri için tahrip olan bahçe yolları hasat öncesi onarılıyor

Erdek'te zeytin üreticileri için tahrip olan bahçe yolları hasat öncesi onarılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erdek'te zeytin hasadı yaklaşırken, merkez ve kırsal mahallelerde tahribata uğrayan bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışması yürütülüyor. Oduncu Yolu, Pulakez ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki düzenlemelerle üreticilerin hasat döneminde ulaşımda sıkıntı yaşamaması amaçlanıyor.
Erdek'te yaklaşan zeytin hasadı öncesinde tahribata uğrayan bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.
İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, üreticilerin zeytin bahçelerine ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla çeşitli noktalardaki yollar düzenleniyor.
Çalışmalar kapsamında Oduncu Yolu mevkisi, Pulakez mevkisi ve Karşıyaka Mahallesi'nde tahribata uğrayan bahçe yollarında düzenleme yapıldı. Ekiplerin, hasat döneminde üreticilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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