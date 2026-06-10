Erdemli'de Dolu Tarıma Zarar Verdi - Son Dakika
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Erdemli'de Dolu Tarıma Zarar Verdi

Erdemli\'de Dolu Tarıma Zarar Verdi
10.06.2026 21:35
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Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı, inceleme yapılacak.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde dolu etkili oldu, tarım alanları zarar gördü.

Meteorolojinin uyardığı yağış Erdemli ilçesine bağlı 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde etkili oldu. Yağmurun yanı sıra dolu da yağdı. Dolu yağışı nedeniyle hem açıktaki hem de örtü altındaki bahçelerde zarar oluştu. Yolların beyaza büründüğü dolu nedeniyle oluşan hasarla ilgili yarın ilgili kurumların inceleme yapacağı öğrenildi.

Öteyandan bölge genelinde yerel olarak yağışların görülebileceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erdemli'de Dolu Tarıma Zarar Verdi - Son Dakika

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