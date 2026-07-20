Erfelek\'te su baskınlarına kalıcı çözüm için ilk kazma vuruldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde, yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Akademi Caddesi'nde yağmur suyu kanal hattı çalışmalarına başlandı.

Erfelek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bölgede yağmur sularının daha sağlıklı ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek taşkın ve su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarıyla ilçenin yağmur suyu drenaj sisteminin güçlendirilmesi planlanırken, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda tamamlanacağı bildirildi.

Erfelek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmeye devam edileceği ifade edildi. - SİNOP