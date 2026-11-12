Erzincan Belediyesi, 670 dekarlık arazide güz dönemi arpa ve buğday ekimi yapıyor

Erzincan Belediyesi, 670 dekarlık arazide güz dönemi arpa ve buğday ekimi yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Belediyesine ait tarım arazilerinde 670 dekar alanda güz dönemi arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ziraat mühendisleri kontrolünde yürüttüğü çalışmayla belediye arazileri değerlendirilip tarımsal üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.
Erzincan Belediyesine ait tarım arazilerinde 670 dekar alanda güz dönemi arpa ve buğday ekimi gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ekim çalışmaları, ziraat mühendislerinin kontrolünde sürdürülüyor.
Tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, belediyeye ait araziler değerlendirilerek arpa ve buğday ekimi yapılıyor.
Kaynak: İHA
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