Erzincan Çağlayan\'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor, Girlevik Şelalesi yolunda konfor artıyor

Erzincan'ın önemli turizm noktalarından Çağlayan beldesinde, yol ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, belde içerisindeki eksik ve yıpranmış yol bölümleri sıcak asfaltla kaplanıyor.

Beldede bulunan Girlevik Şelalesi ile restoranları ziyaret eden vatandaşların uzun süredir dile getirdiği sorunların başında, belde içerisindeki yolların durumu geliyordu.

Son birkaç yılda İl Özel İdaresi tarafından kısmi olarak asfaltlanan yolların kalan bölümlerinde de çalışmaların tamamlanmasıyla belde içerisindeki ana güzergahın büyük ölçüde yenilenmesi hedefleniyor. Çağlayan'dan Girlevik Şelalesi yönüne uzanan bölümün de asfaltlanmasıyla ana hattaki çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Daha önce parke taşla kaplı olan yollar, bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle zaman içerisinde zarar görmüştü. Sonraki süreçte yapılan onarımlara rağmen yolun durumundan rahatsızlıklarını dile getiren sürücüler, devam eden asfaltlama çalışmalarıyla daha konforlu ulaşım imkanına kavuşuyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında Girlevik Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin belde içerisindeki ulaşım konforunun artırılması bekleniyor.

Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay ve belde sakinleri, gerçekleştirilen yol çalışmalarından dolayı Erzincan Valiliğine ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.