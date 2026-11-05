Erzincan Çayırlı\'da güzlük hububat ekimi ziraat mühendisleri gözetiminde yapılıyor

Erzincan Çayırlı'da güzlük hububat ekimi ziraat mühendisleri gözetiminde yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde çiftçiler yeni üretim sezonu hazırlıkları kapsamında tarlalarında güzlük hububat ekimine başladı. Ziraat mühendislerinin kontrolünde sürdürülen çalışmalarla doğru ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yeni üretim sezonu kapsamında güzlük hububat ekim çalışmalarına başlandı.
Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Erzincan'da, çiftçiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ziraat mühendislerinin kontrolünde tarlalarında güzlük hububat ekimleri gerçekleştiriliyor.
Yürütülen çalışmalarla hububat üretiminde doğru ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretim sezonuna yönelik hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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