Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan\'da 3.1 büyüklüğünde deprem
17.07.2026 10:42
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Erzincan'da merkez üssü Mahmutlu olan 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hasar bildirilmedi.

Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 10.07'de merkez üssü Mahmutlu/ Erzincan olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bilgisi paylaşılmadı. Küçük ölçekli sarsıntı, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Erzincan, Deprem, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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