Erzincan\'da Arazi Toplulaştırma Toplantısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzincan 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı, ilgili şube müdürleri, teknik personel ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, proje kapsamında sürdürülen yol imalat çalışmalarının mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Devam eden faaliyetler değerlendirilirken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

DSİ yetkilileri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı, ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha modern koşullarda sürdürebilmelerini sağlamayı hedeflediğini belirtti. - ERZİNCAN