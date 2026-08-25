Erzincan'da Aronya Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Aronya Yetiştiriciliği Artıyor

Erzincan\'da Aronya Yetiştiriciliği Artıyor
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Erzincan'da alternatif tarım ürünleri arasında aronya yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor.

Erzincan'da tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında aronya yetiştiriciliği yapılıyor.

Merkez ilçeye bağlı Günbağı köyünde üretici Ali Ekber Düşürmek tarafından 9 bin 600 metrekare alanda 2 bin kök aronya yetiştiriliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker tarafından aronya bahçesi ziyaret edilerek üretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Ziyarette, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde bitki deseni çeşitliliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Yaklaşan hasat öncesinde üreticiye bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Erzincan'da geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlerin de üretime kazandırılmasıyla tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Aronya Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika

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