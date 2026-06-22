Erzincan\'da Asma Yapraklarıyla Ek Gelir

Erzincan'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bağlarda yaprak mesaisi başladı. Üreticiler, üzüm hasadını beklemeden topladıkları asma yapraklarını satarak ek gelir elde ediyor.

Özellikle Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve çevre köylerinde yetiştirilen tescilli Cimin Üzümü bağlarında sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla taze asma yaprakları toplanıyor.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Cimin üzümünün hasadına haftalar bulunmasına rağmen üreticiler, asma yaprağı satışından gelir sağlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü'nde bağcılıkla uğraşan Celil Gürler, üzüm hasadına kadar geçen sürede yaprak satışının önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Yaprak toplama işlemini sabahın erken saatlerinde ve akşam serinliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Gürler, "Yaprak toplarken aynı zamanda bağlarımızın bakımını da yapıyoruz. Serin havada çalışmak hem ürünün kalitesi hem de bizim için daha verimli oluyor." dedi.

Sezonun ilk dönemlerinde toplanan ince ve taze yaprakların daha fazla talep gördüğünü ifade eden Gürler, ürünün kalitesine göre kilogram fiyatının 150 ila 250 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kentteki pazarlarda yoğun ilgi gören taze bağ yaprakları, yalnızca Erzincan'da değil, salamura yapılarak Türkiye'nin farklı illerine de gönderiliyor.

Sabahın serin saatlerinde başlayan yaprak toplama mesaisi, hava sıcaklıkları yükselmeden tamamlanırken, üreticiler bir yandan bağların bakımını yapıyor, diğer yandan satışa sunulacak yaprakları özenle seçiyor.

Yaz boyunca devam eden yaprak hasadı, üzüm sezonu öncesinde üreticilere önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. - ERZİNCAN