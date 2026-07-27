Erzincan'da Ayçiçeği Şöleni - Son Dakika
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Erzincan'da Ayçiçeği Şöleni

Erzincan\'da Ayçiçeği Şöleni
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Erzincan'da açan ayçiçeği tarlaları, doğayı renklendiriyor ve görsel şölen sunuyor.

Erzincan'da ekim alanları her geçen yıl genişleyen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla doğayı renklendirirken, görenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Özellikle Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle dikkat çekiyor.

Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergahı kullanan sürücülere görsel şölen sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Ayçiçeği Şöleni - Son Dakika

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