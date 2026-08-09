Erzincan'da Doğal Havuz Keyfi - Son Dakika
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Erzincan'da Doğal Havuz Keyfi

Erzincan\'da Doğal Havuz Keyfi
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Üzümlü'de 40 dereceyi bulan sıcaklıkta vatandaşlar dere kenarında doğal havuzda serinliyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Dereboğazı mevkiinde dereden havuz oluşturup serinledi, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Erzincan'da yaz sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için bulduğu yöntemler de dikkat çekiyor. Üzümlü ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselmesi üzerine vatandaşlar, serinlemek için ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Dereboğazı mevkiine akın etti.

Dağların arasında bulunan bölgede dereden akan suyun önünü kesen vatandaşlar, suyun birikmesini sağlayarak adeta doğal bir havuz oluşturdu. Oluşturulan havuz, sıcak havadan bunalan ilçe sakinlerinin serinlemek için tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

Doğayla iç içe bir ortamda oluşturulan havuzda çocuklardan gençlere, yaşlılardan ailelere kadar çok sayıda vatandaş yüzerek serinliyor. İlçede vatandaşlar, günün en sıcak saatlerinde dere kenarında vakit geçirerek hem serinliyor hem de doğanın tadını çıkarıyor.

Bölgede ortaya çıkan görüntüler ise adeta yazlık tatil merkezlerini aratmıyor. Dere suyunda yüzen çocuklar, suya giren gençler ve serinlemek için bölgeye gelen aileler renkli görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlar, Erzincan genelinde sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle Dereboğazı mevkiine gelerek serinlemeye çalıştıklarını belirtti. Bölgenin ilçe merkezine yakın olmasının da burayı cazip hale getirdiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle sıcak günlerde yoğunluğun arttığını söyledi.

Üzümlü sakinleri, doğal güzelliği ve serin suyuyla dikkat çeken bölgeye yalnızca ilçe merkezinden değil, çevre yerleşimlerden de serinlemek amacıyla vatandaşların geldiğini ifade etti.

Vatandaşların oluşturduğu bu doğal havuz, Üzümlü'de yazın en dikkat çeken serinleme noktalarından biri olurken, bölgedeki renkli görüntüler de objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Erzincan, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Doğal Havuz Keyfi - Son Dakika

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