Erzincan\'da \'gençlik iksiri\' gilaburu, aktar tezgahlarında ilgi görüyor

Erzincan'da 'gençlik iksiri' gilaburu, aktar tezgahlarında ilgi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da sonbaharda hasat edilen 'gençlik iksiri' gilaburu, aktar ve seyyar satıcı tezgahlarında yerini aldı. Suyu çıkarılarak tüketilen meyvenin kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.
Erzincan'da sonbahar aylarında hasat edilen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu meyvesi tezgahlarda yerini aldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen gilaburu, kırmızı taneleriyle dikkati çekiyor. Suyu çıkarılarak tüketilen meyve, reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılıyor.
C vitamini, fenolik birleşikler ve antioksidanlar içeren gilaburunun, yörede özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.
Her yıl sonbahar döneminde satışa sunulan gilaburu, Erzincan'da aktar ve seyyar satıcıların tezgahlarında vatandaşlardan ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
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