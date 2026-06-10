Erzincan\'da Kar Erimesi Su Seviyesini Yükseltti

Erzincan'da yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Karasu ve Fırat nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Artan su miktarı, bölgedeki barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

Erzurum'daki Dumlu Dağı'ndan doğarak Erzincan'dan geçen Karasu Nehri'nin debisindeki yükseliş, tarımsal sulama açısından çiftçilere umut verdi. Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar yeniden sular altında kaldı.

Doğu Anadolu'nun önemli su kaynaklarından Karasu ve Murat nehirleri, Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte bölgedeki barajlarda da doluluk oranları arttı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Erzincan Barajı'nda ve Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. - ERZİNCAN