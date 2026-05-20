Erzincan\'da Kurban Pazarı Şenliği

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzincan'daki hayvan pazarında satışlar başladı. Satıcılar ve alıcılar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı, bu yıl da ilgi gördü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara gelen besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yerlerini aldı. Alıcılar ise fiyatları kontrol ederek uygun kurbanlık arayışına başladı.

Vatandaşlar arasında gerçekleşen pazarlıklar, yer yer dakikalarca sürerken, satıcılar hayvanlarının sağlıklı, bakımlı olduğunu vurgulayarak fiyat tekliflerini savundu. Özellikle tokalaşarak yapılan geleneksel pazarlık yöntemi, pazar yerinde bayram öncesi adeta bir şenlik havası oluşturdu.

Pazarda hem alıcılar hem de satıcılar, bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre biraz arttığını ve her bütçeye göre kurbanlığın bulunduğunu belirterek pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yapıldığını ifade etti. Alıcılar ise bu yıl ki kurbanlık fiyatlarının biraz pahalı olduğunu kaydetti. - ERZİNCAN