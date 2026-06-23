Erzincan\'da yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler şehir genelinde bulunan yeşil alanlarda gül budama, çapa, çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında parklar, refüjler ve dinlenme alanlarında bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla düzenli bakım yapılıyor. Ekipler ayrıca yabani otların temizlenmesi ve çimlerin biçimiyle alanların daha düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşların daha temiz, bakımlı ve estetik yeşil alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların kent genelinde planlı şekilde devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN