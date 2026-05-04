Erzincan\'da sağanak yağış: Bodrum katları su bastı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından Erzincan'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle apartmanların bodrum katlarında bulunan daireleri su bastı.

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, su tahliye çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca yapılan uyarılarda, yüksek kesimlerde çığ riskine dikkat çekilerek eğimli ve dik yamaçlarda tedbirli olunması istendi. Bununla birlikte Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hızla esmesinin beklendiği, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - ERZİNCAN