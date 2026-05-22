Erzincan\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar günlük yaşamda zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

Yağışın ardından kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak su dolu yollarda yürümeyi tercih ederken, bazıları ise ıslanmamak için kamyonet kasalarında yolculuk yaptı.

Yetkililer, yağışlı havaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN