Erzincan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzincan\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
22.05.2026 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da etkili sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak yaşamı zorlaştırdı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar günlük yaşamda zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

Yağışın ardından kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak su dolu yollarda yürümeyi tercih ederken, bazıları ise ıslanmamak için kamyonet kasalarında yolculuk yaptı.

Yetkililer, yağışlı havaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 08:28:04. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.