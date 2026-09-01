Erzincan'da Şiddetli Sağanak Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika
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Erzincan'da Şiddetli Sağanak Taşkınlara Neden Oldu

Erzincan\'da Şiddetli Sağanak Taşkınlara Neden Oldu
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Çayırlı'nın Saraycık köyünde şiddetli sağanak taşkınlara yol açtı, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili olan şiddetli sağanak, bazı bölgelerde taşkına yol açtı.

Kentte etkisini gösteren sağanak yağış, Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde taşkınlara neden oldu.

Yağışın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Taşkın sularının etkilediği alanlarda temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü müdahale ve destek çalışmalarının sürdüğü, taşkın nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Şiddetli Sağanak Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Şiddetli Sağanak Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika
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