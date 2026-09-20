Erzincan\'da sis bulutları sonbaharla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturdu

Erzincan'da sis bulutları sonbaharla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis, dağlar ve vadilerin üzerini kapladı. Sararan bitki örtüsüyle birleşen sis bulutları bölgeye masalsı bir görünüm kazandırırken kartpostallık manzaralar doğa ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti.
Erzincan'da dağları kaplayan sis bulutları, sonbaharın sararan doğasıyla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.
Kent çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis, dağları ve vadileri kapladı.
Sararan bitki örtüsü ile sis bulutlarının oluşturduğu manzara, bölgeye masalsı bir görünüm kazandırdı.
Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Bölgeden kaydedilen görüntülerde, sisin dağların arasında ilerleyerek oluşturduğu manzara izleyenlere görsel şölen sundu.
Kaynak: İHA
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