Erzincan'da Su Seviyeleri Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Su Seviyeleri Yükseliyor

Erzincan\'da Su Seviyeleri Yükseliyor
19.04.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış sonrası eriyen karlarla akarsular coşarken, bölgedeki barajlarda doluluk oranları arttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında debisi düşen akarsular, baharla birlikte eriyen kar sularının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bölgedeki dereler ve nehirler coşkun akmaya başlarken, özellikle Erzincan'da su kaynaklarındaki artış dikkat çekti.

Dumlu Dağı'ndan doğan ve Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kış aylarında debinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar ise yeniden sular altında kaldı.

Doğu Anadolu'daki arazilere hayat veren akarsuların debisinin artması, barajlara da olumlu yansıdı. Ağrı Diyadin'den doğan Murat Nehri ile Erzurum'daki Dumludağ'dan çıkan Karasu Nehri, Erzincan'ın ardından Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat; Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına ulaşıyor. Burada Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap'ı oluşturuyor ve Basra Körfezi'ne dökülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlandığı Erzincan'da, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları da yükseldi. Erzincan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80'e, Tercan Barajı'nda ise yüzde 45'e ulaştı. Tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, su seviyesindeki bu artış üreticiler için umut oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Erzincan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Su Seviyeleri Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 17:49:21. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Su Seviyeleri Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.