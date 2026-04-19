Erzincan\'da Su Seviyeleri Yükseliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında debisi düşen akarsular, baharla birlikte eriyen kar sularının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bölgedeki dereler ve nehirler coşkun akmaya başlarken, özellikle Erzincan'da su kaynaklarındaki artış dikkat çekti.

Dumlu Dağı'ndan doğan ve Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi, bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kış aylarında debinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar ise yeniden sular altında kaldı.

Doğu Anadolu'daki arazilere hayat veren akarsuların debisinin artması, barajlara da olumlu yansıdı. Ağrı Diyadin'den doğan Murat Nehri ile Erzurum'daki Dumludağ'dan çıkan Karasu Nehri, Erzincan'ın ardından Elazığ sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturuyor. Fırat; Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçerek Suriye ve Irak topraklarına ulaşıyor. Burada Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap'ı oluşturuyor ve Basra Körfezi'ne dökülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğanın canlandığı Erzincan'da, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları da yükseldi. Erzincan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80'e, Tercan Barajı'nda ise yüzde 45'e ulaştı. Tarımın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, su seviyesindeki bu artış üreticiler için umut oldu. - ERZİNCAN