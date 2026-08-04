Erzincan'da Tarım Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Erzincan'da Tarım Projesi İncelemesi

Erzincan\'da Tarım Projesi İncelemesi
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DSİ heyeti, Erzincan'daki arazi toplulaştırma projesini yerinde inceledi ve ilerlemeleri değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığındaki heyet, Erzincan 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları sahada inceledi.

Arazi incelemesine DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Burak Yeşiloğlu, ilgili şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, proje kapsamında devam eden çalışmalar yerinde değerlendirilirken, imalatların mevcut durumu hakkında teknik ekipten bilgi alındı.

Heyet, projenin ilerleme süreci, planlanan imalatlar ve sahadaki uygulamalarla ilgili teknik değerlendirmelerde bulunarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülebilmesi için istişare gerçekleştirdi.

DSİ yetkilileri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının, işletme maliyetlerinin azaltılmasının ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Tarım Projesi İncelemesi - Son Dakika

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