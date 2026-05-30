Erzincan'da Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu - Son Dakika
Erzincan'da Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu

30.05.2026 08:09
EBYÜ, 2026'da 2 bin bilim insanının katılacağı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 46. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Dünya arkeoloji çevrelerinin önemli organizasyonları arasında gösterilen sempozyuma, büyük bölümü yurt dışından olmak üzere yaklaşık 2 bin bilim insanının katılması bekleniyor. Etkinlik kapsamında arkeoloji, kazı çalışmaları, araştırmalar ve arkeometri alanlarında güncel bilimsel gelişmeler ele alınacak.

Sempozyumun, Erzincan'ın tarihsel ve kültürel mirasının uluslararası platformda tanıtılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Öte yandan üniversite yönetimi, organizasyon kapsamında kültür ve arkeoloji alanında iki önemli projenin de kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Bu projelerden ilki, EBYÜ bünyesinde açılması planlanan Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü olurken, bölümün kuruluşuna yönelik resmi süreçlerin devam ettiği belirtildi.

Bir diğer proje olan Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi ile kentin tarihi mirasının daha görünür hale getirilmesi ve Erzincan'ın bölgesel bir arkeoloji merkezi konumuna taşınması amaçlanıyor.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan EBYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Gül, organizasyonun Erzincan'ın akademik birikimini ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

EBYÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek sempozyumun, bilim insanlarını, araştırmacıları ve arkeolojiye ilgi duyan vatandaşları bir araya getirmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

