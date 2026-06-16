Erzincan\'da yaya geçitleri yenileniyor

Erzincan Belediyesi ekiplerince şehir genelinde yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik yol çizgi boyama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında yol çizgileri ve yaya geçitleri yenileniyor.

Çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanırken, sürücülerin geçitleri daha kolay fark etmesi ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Belediye ekiplerinin, trafik güvenliğini desteklemeye yönelik yol çizgi boyama çalışmalarına kent genelinde devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN