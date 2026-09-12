Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri için yeni turizm projeleri hayata geçirilecek - Son Dakika
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Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri için yeni turizm projeleri hayata geçirilecek

Erzincan\'daki Altıntepe Ören Yeri için yeni turizm projeleri hayata geçirilecek
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Altıntepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, alanın turizm potansiyelini artırmak için aydınlatma, ziyaretçi merkezi ve yol iyileştirme çalışmaları yapılacağını açıkladı. Aydoğdu, Urartu dönemine uzanan tarihi alanın kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Urartu dönemine uzanan tarihiyle Doğu Anadolu'nun önemli arkeolojik alanlarından biri olan Altıntepe Ören Yeri'nin daha fazla ziyaretçiye açılması için yeni projeler hayata geçirilecek. Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki tarihi Altıntepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, alanın turizm potansiyelini artırmak amacıyla aydınlatma, ziyaretçi merkezi ve yol iyileştirme çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesindeki tarihi Altıntepe Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç ve beraberindekilerle Altıntepe Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Alanın turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, ören yerinde yapılması planlanan projeleri değerlendirdi.

Tarihi Urartu dönemine kadar uzanan Altıntepe'nin Doğu Anadolu'nun önemli arkeolojik alanları arasında bulunduğunu belirten Aydoğdu, alanın Erzincan'ın kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, Altıntepe'nin ziyaretçiler için daha nitelikli ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla aydınlatma çalışmalarının başlatılacağını, ziyaretçileri karşılayacak bir merkez yapılacağını ve ören yerine ulaşımı sağlayan yolun iyileştirileceğini söyledi.

Çalışmaların ilgili kurumların onayları doğrultusunda ve kurumlar arası koordinasyonla yürütüleceğini aktaran Aydoğdu, "Altıntepe, ilimizin binlerce yıllık köklü tarihini günümüze taşıyan mücevher niteliğinde bir alan. Buradaki tarihi dokuyu koruyarak geleceğe aktarmak, Altıntepe'yi hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin daha iyi şartlarda gezebileceği bir kültür destinasyonu haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'daki Altıntepe Ören Yeri için yeni turizm projeleri hayata geçirilecek - Son Dakika

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