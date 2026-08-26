Erzincan Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Erzincan'da doğa tutkunları, Kemah ve 3 bin metre rakımlı Munzur Dağları'nda gerçekleştirdikleri kamp, yürüyüş ve tırmanışlarla şehir stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiriyor.

El değmemiş doğal güzellikleriyle dikkati çeken Erzincan, yılın farklı dönemlerinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kentteki Munzur Dağları da yürüyüş, kamp ve tırmanış sporlarıyla doğa turizmine katkı sağlıyor.

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla tanınırlığı giderek artan dağlar, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen kampçıların rotasında yer alıyor.

Kent merkezinden araçlarla belirli noktalara ulaşan doğaseverler, ardından yürüyüş parkurlarını takip ederek dağların yüksek kesimlerine tırmanıyor.

Patikaları aşarak hedefledikleri noktalara ulaşan kampçılar, yeşilin farklı tonlarıyla çevrili yaylalarda ve buzul gölleri yakınında çadırlarını kuruyor.

Doğaseverler, çevredeki dağ ve vadileri keşfederek doğayla iç içe zaman geçiriyor. Kampçılar, zaman zaman bölgede karşılaştıkları yaban hayvanlarıyla da doğanın farklı yönlerine tanıklık ediyor.

Erzincan'ın dağlık bölgeleri, doğal güzellikleri ve sunduğu açık hava aktiviteleriyle doğa turizmi açısından alternatif rotalar arasında öne çıkıyor.