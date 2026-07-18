Erzincan'ın Mor Cenneti: Lavanta Bahçesi - Son Dakika
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Erzincan'ın Mor Cenneti: Lavanta Bahçesi

Erzincan\'ın Mor Cenneti: Lavanta Bahçesi
18.07.2026 11:06
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Emekli öğretmen Adnan Doğan'ın kurduğu lavanta bahçesi, turistler ve fotoğrafçılar için cazibe merkezi oldu.

Erzincan'da emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından oluşturulan lavanta bahçesi, mor renkleri ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kentte benzeri bulunmayan ve yaklaşık 8 bin kök lavantanın yer aldığı bahçe, yaz aylarında açan çiçekleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Ticari amaç gözetilmeden oluşturulan bahçe, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Açık hava stüdyosunu andıran görüntüsüyle sosyal medya içerik üreticileri, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bahçede ziyaretçiler, mor lavantalar arasında fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Emekli olduktan sonra lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan Adnan Doğan, Erzincan'da böyle bir bahçe bulunmadığını belirterek, "8 bin kök lavanta ektim. Üç yılın sonunda güzel bir bahçe ortaya çıktı. İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Morali bozuk insanlar bile buraya gelince mutlu oluyor." dedi.

Bahçeyi ailesiyle ziyaret eden Neslihan Eren de her yıl lavanta bahçesine gelerek fotoğraf çektirdiklerini ifade ederek, "Buranın görselliğini çok beğeniyoruz. Çocuklarımla birlikte burada çok mutlu oluyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'ın Mor Cenneti: Lavanta Bahçesi - Son Dakika

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