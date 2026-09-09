Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı

Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlayan, kendine özgü aroması ve görünümüyle öne çıkan coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat dönemi devam ediyor.

Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlayan, kendine özgü aroması ve görünümüyle öne çıkan coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat dönemi devam ediyor.

Üzümlü ilçesinin güney kesimlerindeki bağlarda yetiştirilen ve siyah rengi ile üzerindeki puslu görünümüyle dikkati çeken Cimin üzümü, sofralık olarak başta Karadeniz olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen üzümden ilçede yılda 6 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştiriliyor. Dekara yaklaşık 660 kilogram verim alınan Cimin üzümü, bölge ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra Erzincan'ın tarımsal ürünlerinin tanıtımında da önemli rol oynuyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte sezonun ilk ürünleri Erzincan'daki tüketicilerin beğenisine sunulurken, üzümün kilogramı 150 liradan satışa çıkarılıyor.

Üretici Cengiz Özen, Cimin üzümünün özellikle yaz döneminde tatil için kent dışından ve yurt dışından Erzincan'a gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Özen, sezon ilerledikçe ürün miktarının artmasıyla fiyatların düşebileceğini belirterek, "Cimin üzümünün fiyatı bu sene 150 lira civarında. İleriki günlerde daha çok yetişeceğinden fiyatı düşebilir." dedi.

Coğrafi işaretle tescilli

Türkiye'nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13 Haziran 2001'de 37 tescil numarasıyla "Cimin üzümü" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.

Kendine özgü tat, aroma ve görünümüyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılan Cimin üzümü, yaş tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor.

Üzüm üreticileri, hasat döneminde ürünün hem iç piyasada tüketiciye ulaştırıldığını hem de farklı illere gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:07:58. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan’ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement