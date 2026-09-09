Erzincan Kemah'ta fındık hasadına Kaymakam Tutay da katıldı, üreticiye bereket diledi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir görülen fındık üretimi için Kaymakam Resul Tutay, Gökkaya köyü Gökdere mezrasındaki üretici Şahin Çulfa'nın bahçesini ziyaret ederek hasada katıldı. Ziyarette büyükbaş hayvancılık işletmesi de incelenirken, Kaymakam Tutay üreticiye verimli bir sezon temennisinde bulundu.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde nadir görülen fındık üretimi dikkat çekiyor.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Gökkaya köyü Gökdere mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında ilçede fındık yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Çulfa'nın bahçesine giden Kaymakam Tutay, fındık hasadına katıldı.
Kemah'ta yaygın olmayan fındık üretiminin bölgedeki farklı tarımsal faaliyetlere örnek oluşturduğu belirtildi.
Kaymakam Tutay, daha sonra büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeyi ziyaret ederek işletme sahibi Şahin Çulfa'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tutay, üreticiye bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.
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