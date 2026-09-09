Erzincan Kemaliye'de doğalgaz altyapı çalışmaları ulaşım aksamadan sürüyor - Son Dakika
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Erzincan Kemaliye'de doğalgaz altyapı çalışmaları ulaşım aksamadan sürüyor

Erzincan Kemaliye\'de doğalgaz altyapı çalışmaları ulaşım aksamadan sürüyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kazı yapılan alanlarda ulaşımın rahat ve güvenli sağlanması için malzeme serimi, silindirle sıkıştırma ve süpürme çalışmalarını aralıksız yürütüyor; bu faaliyetler, doğalgaz altyapısının tamamlanmasına kadar sürecek.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

İlçenin doğalgazla buluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kazı yapılan alanlarda ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için ekipler tarafından malzeme serimi, silindirle sıkıştırma, yıkama ve süpürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların, vatandaşların günlük ulaşımını mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Çalışma alanlarının ulaşım açısından daha kullanışlı hale getirilmesi için yürütülen faaliyetlerin doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasına kadar sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, çalışmalar sırasında gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla başta sürücüler olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan Kemaliye'de doğalgaz altyapı çalışmaları ulaşım aksamadan sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Kemaliye'de doğalgaz altyapı çalışmaları ulaşım aksamadan sürüyor - Son Dakika
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