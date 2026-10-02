Ayı ailesi gece köy sokaklarında dolaştı: Erzincan Kemaliye'de görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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Ayı ailesi gece köy sokaklarında dolaştı: Erzincan Kemaliye'de görüntüler kameraya yansıdı

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Ayı ailesi gece köy sokaklarında dolaştı: Erzincan Kemaliye\'de görüntüler kameraya yansıdı
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Kemaliye'ye bağlı köylerde gece saatlerinde sokaklarda ve bahçelerde dolaşan anne ayı ile yavruları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soğuyan havalar ve gurbetçilerin dönmesiyle sakinleşen köylerde doğal besinin azalması, yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına yaklaştırıyor. Bölgede çakal ve domuzların da daha sık görüldüğü bildirildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçe ve sokaklarda yiyecek arayan anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı.

GECE SAATLERİNDE BAHÇEYE GİRDİLER

İlçeye bağlı köylerde gece saatlerinde dolaşan ayılar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde anne ayı ve iki yavrusunun köy sokaklarında ilerlediği görülürken, Naip Mahallesi'nde ise anne ayı ile yavrusunun bir bahçeye girdiği belirtildi.

SOĞUKLAR VE BOŞALAN KÖYLER

Havaların soğuması, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerin dönüşüyle köylerin sakinleşmesi nedeniyle doğal besin kaynaklarının yetersiz kalmasının, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yönelmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Bölgede ayıların yanı sıra çakal, domuz ve diğer yaban hayvanlarının da yerleşim yerleri çevresinde daha sık görülmeye başladığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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