Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

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Erzincan Refahiye\'deki Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı; sarıçam ormanları havadan görüntülendi. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki bölgeyi, kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar ziyaret etti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

Erzincan kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanları, karla kaplanarak beyaza büründü.

Uçsuz bucaksız ormanların beyaz örtüyle bütünleşmesi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Dumanlı Tabiat Parkı, kış mevsiminde de doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, zengin orman dokusu ve yaban hayatıyla da öne çıkıyor. Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan bölge, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.

Kar manzarasını görmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar da Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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