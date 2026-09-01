Erzincan Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakolunu ziyaret ederek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karakolda görevli personelle bir araya gelen Taşkıran, bölgedeki güvenlik faaliyetlerini değerlendirdi. Jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam, görevlerinde başarı diledi.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Taşkıran, ziyaret kapsamında karakolda görevli personelle bir araya geldi.
Yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi alan Taşkıran, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: İHA
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