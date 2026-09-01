Erzincan Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakolunu ziyaret ederek güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çavuşköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Taşkıran, ziyaret kapsamında karakolda görevli personelle bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar ve bölgedeki güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi alan Taşkıran, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.