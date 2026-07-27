Erzincan Tulum Peyniri Üretimi İncelendi

Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünü olan Erzincan Tulum Peyniri, doğal yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ederken, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker üretim yapılan yaylada incelemelerde bulundu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Handeresi Köyü Yaylası'nda tulum peyniri üreten üreticilerle bir araya gelerek üretim sürecini yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Koçaker, coğrafi işaret tesciline sahip Erzincan Tulum Peyniri'nin kalitesinin korunması, hijyen standartlarının artırılması ve geleneksel üretim yöntemlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Doğal yaylalarda otlayan küçükbaş hayvanlardan elde edilen kaliteli süt ve asırlardır süregelen üretim geleneğiyle hazırlanan Erzincan Tulum Peyniri'nin, kentin en önemli tarımsal ve ekonomik değerleri arasında yer almaya devam ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.