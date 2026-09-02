Erzincan Üzümlü'de broiler çiftliğini denetleyen Kaymakam Hökelekli üretim sürecini inceledi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir broiler tavuk çiftliği ziyaret edildi. Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, kombina müdürü ve işletme sahibiyle yetiştiricilik faaliyetleri ile üretim süreçlerini değerlendirdi, ilçede hayvansal üretimin artırılması gerektiği vurgulandı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği yapılan tavuk çiftliğinde incelemelerde bulunuldu.
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ve işletme sahibi Abdullah Gürkan ile birlikte çiftliği ziyaret etti.
Ziyarette, çiftlikte yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri, üretim süreçleri ve işletmenin çalışmaları hakkında bilgi alındı.
İlçede tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üretimin artırılmasının önemine dikkat çekildi.
Kaynak: İHA
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